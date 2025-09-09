मेरी खबरें
    MP के कई गांवों में झोलाछाप डॉक्टर कर रहे मरीजों का उपचार

    By vijaykumar vishnoi
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 09:48:47 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 09:48:47 PM (IST)
    MP के कई गांवों में झोलाछाप डॉक्टर कर रहे मरीजों का उपचार
    गांवों में झोलाछाप कर रहे मरीजों का उपचार

    नईदुनिया न्यूज, हंडिया। एमपी के हंडिया में तहसील क्षेत्र के गांवों में झोलाझाप डॉक्टर ग्रामीणों का उपचार कर रहे हैं। इस समय मौसम की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर झोलाछाप मरीजों का उपचार कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।

    नयापुरा में झोलाछाप मरीजों का उपचार करते दिखे

    इतना ही नहीं, झोलाछाप डॉक्टर मनमाने तरीके से फीस ले रहे हैं। उन्हीं के पास से दवाई, गोली देना और यहां तक की इंजेक्शन और बॉटल तक लगा रहे हैं। हंडिया के समीप नयापुरा में झोलाछाप मरीजों का उपचार करते दिखे।

    लोगों को मजबूरन करना पड़ता है इलाज

    इसी तरह कई गांव में झोलाछाप डॉक्टर मनमाने तरीके से इलाज कर रहे है । उचित व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को मजबूरन अपना इलाज करना पड़ता है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग के टीम ने इन झोलाछापों के रजिस्ट्रेशन तक चेक नहीं किए। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रमुख डॉ. शैलजा महाजन ने बताया कि हम क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और उन लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा।

