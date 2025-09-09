MP के कई गांवों में झोलाछाप डॉक्टर कर रहे मरीजों का उपचार

नईदुनिया न्यूज, हंडिया। एमपी के हंडिया में तहसील क्षेत्र के गांवों में झोलाझाप डॉक्टर ग्रामीणों का उपचार कर रहे हैं। इस समय मौसम की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर झोलाछाप मरीजों का उपचार कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।

नयापुरा में झोलाछाप मरीजों का उपचार करते दिखे इतना ही नहीं, झोलाछाप डॉक्टर मनमाने तरीके से फीस ले रहे हैं। उन्हीं के पास से दवाई, गोली देना और यहां तक की इंजेक्शन और बॉटल तक लगा रहे हैं। हंडिया के समीप नयापुरा में झोलाछाप मरीजों का उपचार करते दिखे।