भोपाल के वार्ड 31 की भाजपा पार्षद के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल, एसडीएम ने जारी किया नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल नगर निगम के वार्ड 31 से भाजपा पार्षद ब्रजुला सचान एक बार फिर अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उनके जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताए जाने के बाद टीटी नगर की अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, एसडीएम ने पार्षद को 23 जनवरी को संबंधित दस्तावेजों के साथ टीटी नगर एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय तिथि पर पार्षद उपस्थित नहीं होती हैं, तो एकतरफा (एक्स-पार्टी) कार्रवाई की जा सकती है।
यह आपत्ति कोलार निवासी शैलेश सेन ने उठाई है, जो वार्ड 31 से नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं । सेन का आरोप है कि ब्रजुला सचान ने संदिग्ध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि इससे पहले भी दो बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया।
टीटी नगर की एसडीएम अर्चना शर्मा ने नए नोटिस की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच नियमानुसार की जा रही है। उन्होंने बताया कि निर्धारित सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।