भोपाल के वार्ड 31 की भाजपा पार्षद के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल, एसडीएम ने जारी किया नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल नगर निगम के वार्ड 31 से भाजपा पार्षद ब्रजुला सचान एक बार फिर अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उनके जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताए जाने के बाद टीटी नगर की अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, एसडीएम ने पार्षद को 23 जनवरी को संबंधित दस्तावेजों के साथ टीटी नगर एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय तिथि पर पार्षद उपस्थित नहीं होती हैं, तो एकतरफा (एक्स-पार्टी) कार्रवाई की जा सकती है।