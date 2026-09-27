1400 की थाली और 250 रुपये की चाय, बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी की फिजूलखर्ची पर उठे सवाल, 1 दिन के कार्यक्रम में उड़ाए 12 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में फिजूलखर्ची का बड़ा मामला सामने आया है। वर्ष 2023 में राज्य शासन ने विकसित भारत 2047 कार्यक्रम के लिए बीयू को नोडल एजेंसी नियुक्त किया था। इसके तहत "विकसित भारत 2047: स्टूडेंट इन्वाल्वमेंट इन आइडियाज फार द विजन" विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी पर बीयू ने लगभग 12 लाख रुपये खर्च कर दिए। 11 दिसंबर 2023 को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हाल) में आयोजित इस संगोष्ठी में करीब 500 अतिथि शामिल हुए थे।

एक प्लेट पर 1,400 रुपये खर्च खर्च में हॉल किराया, हाई-टी, दोपहर के भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह को आरटीआई के तहत उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार, मिंटो हाल का किराया दो लाख रुपये और 500 लोगों की हाई-टी पर 1.25 लाख यानी प्रति व्यक्ति करीब 250 रुपये खर्च किए गए हैं। हाई-टी में चाय, कॉफी, कुकीज और वेज सैंडविच शामिल थे। वहीं दोपहर के भोजन में करीब सात लाख रुपये यानी प्रति प्लेट 1,400 रुपये प्रति का भुगतान किया गया है।