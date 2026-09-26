पुलिस को घर बुलाने के लिए दी मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा, सीएम योगी को भी दे चुका है धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने में गिरफ्तार 23 वर्षीय अफजल शेख ने पूछताछ में चौंकाने वाली वजह बताई है। उसका कहना है कि अपने माता-पिता के बीच आए दिन होने वाले विवाद से परेशान होकर वह कई बार पुलिस से मदद मांग चुका था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। डायल-112 की टीम भी घर नहीं पहुंची तो उसने पुलिस को बुलाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री को ही धमकी देने का तरीका अपनाया।

रिमांड पर लेकर की जा रही है पूछताछ हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। अफजाल इससे पहले इसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम को संदेश भेजकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धमकी दे चुका है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपित अफजल को मुंबई से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे दो दिन की रिमांड पर लिया गया है। वह बुरहानपुर जिले का निवासी है।