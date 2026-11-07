कूनो चीता प्रोजेक्ट पर उठे सवाल, शिकार की कमी और तेंदुओं के खौफ से बस्तियों में घुस रहे चीते

सौरभ सोनी, नईदुनिया। भोपाल। चीता पुनर्स्थापना परियोजना के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में घास के मैदान अपेक्षित मात्रा में विकसित नहीं किए गए, इससे शाकाहारी वन्य प्राणियों की कमी बनी हुई है। चीतों को पर्याप्त शिकार नहीं मिल पा रहा है। इस बीच चीतों की संख्या भी बढ़ी है और वे मानव बस्तियों में घुसकर पालतू मवेशियों का शिकार कर रहे हैं।

दरअसल, चीतों को खुले जंगल में छोड़ने से पहले कई सुरक्षा उपायों जैसे घास के मैदानों का विकास और ग्रामीणों के विस्थापन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इससे चीतों के कूनो के जंगल से बाहर पड़ोसी राज्यों में पलायन और मवेशियों के शिकार के मामले बढ़े हैं।