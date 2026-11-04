कूनो नेशनल पार्क से निकले चीते ने राजस्थान के बारां में पालतू मवेशी का किया शिकार, ग्रामीणों ने ट्रैकिंग टीम को बंधक बनाकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क से कुछ दिन पहले बाहर निकला चीता राजस्थान पहुंच गया है। चीते ने मंगलवार को राजस्थान के बारां जिले के करौली गांव में एक पशुपालक के मवेशी (पाड़े) का शिकार कर लिया। इसके बाद चीता-मानव द्वंद्व की स्थिति बन गई।

इस दौरान मौके पर पहुंची चीता ट्रैकिंग टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा। स्थानीय वन विभाग व पुलिस की टीम ने चीता ट्रैकिंग टीम को मुक्त कराया। इस मामले की शिकायत राजस्थान पुलिस से की गई है। चीता 25 अक्टूबर को राजस्थान की तरफ चला गया था कूनो नेशनल पार्क के मुख्य वन संरक्षक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि यह चीता 25 अक्टूबर को कूनो की सीमा लांघ कर राजस्थान की तरफ चला गया था। उसकी लोकेशन बारां जिले के कैलबाड़ा, शाहबाद इलाके में मिल रही थी। ट्रैकिंग टीम उसके पीछे थी।