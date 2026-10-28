भोपाल में रैगिंग पर बवाल, कैफे में समझौते के नाम पर तानी पिस्टल, कॉन्स्टेबल को भी धमकाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंद्रपुरी स्थित टी स्क्वायर कैफे में टीआईटी कॉलेज के सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच रैगिंग को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि सीनियर छात्रों ने जूनियर को चाकू और पिस्टल दिखाकर धमकाया। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक पर भी पिस्टल तान दी और दोनों आरोपित मौके से भाग निकले। पिपलानी पुलिस ने मारपीट और गाली-गलौज की धाराओं में केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी चंद्रिका सिंह ने बताया कि बरामदगी के बाद ही स्पष्ट होगा कि पिस्टल असली थी या नकली।

रैगिंग और सम्मान देने की बात पर पहले भी हुआ था विवाद पुलिस के अनुसार, 19 वर्षीय शिवांशु तिवारी आनंदनगर में रहता है और टीआईटी कॉलेज में बीफार्मा द्वितीय वर्ष का छात्र है। इसी कॉलेज में निजामुद्दीन कॉलोनी में रहने वाले पृथ्वीराज सिंह और राज सिंह बीटेक अंतिम वर्ष में पढ़ते हैं।