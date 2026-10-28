लिफ्ट देने के बहाने बैठाया, रास्ता बदलकर 80 वर्षीय बुजुर्ग को पीटा... विदिशा में मारपीट कर छीने 9 हजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। रास्ते में लिफ्ट देने का भरोसा देकर 80 वर्षीय वृद्ध को मोटरसाइकिल पर बैठाया और कुछ दूर ले जाकर मारपीट कर नौ हजार रुपये लूट लिए। पथरिया थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, एक विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपित के कब्जे से लूट की रकम और वारदात में इस्तेमाल चोरी की होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

बेटी के घर जा रहे बुजुर्ग को रास्ते में बनाया निशाना पुलिस के अनुसार, अशोकनगर जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नरखेड़ा निवासी कमरुद्दीन खां (उम्र 80 वर्ष) 27 अक्टूबर को ग्राम राजपुर से अपनी बेटी के घर लखनाखेड़ा जा रहे थे। इसी दौरान बमुलिया ताल और लखनाखेड़ा के बीच मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार दो युवक मिले। उन्होंने वृद्ध को लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ बैठा लिया।