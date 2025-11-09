मेरी खबरें
    राहुल गांधी का एमपी के नेताओं को सख्त संदेश, गुटबाजी और 'एकला चलो' नहीं चलेगा

    MP News: मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के बहाने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राज्य के नेताओं को सख्त संदेश दे गए कि गुटबाजी और 'एकला चलो' नहीं चलेगा। एकजुटता, समन्वय बनाने के साथ सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाएं। जो नया नेतृत्व तैयार हो रहा है, वह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी न करें।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 09:22:47 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 09:22:47 PM (IST)
    HighLights

    1. प्रशिक्षण शिविर के बहाने राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं को सख्त संदेश दिया
    2. राहुल गांधी ने एकजुटता, समन्वय बनाने के साथ सहमति से निर्णय पर दिया जोर
    3. नया नेतृत्व तैयार हो रहा है, वह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी न करें- राहुल गांधी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के बहाने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राज्य के नेताओं को सख्त संदेश दे गए कि गुटबाजी और 'एकला चलो' नहीं चलेगा। एकजुटता, समन्वय बनाने के साथ सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाएं। जो नया नेतृत्व तैयार हो रहा है, वह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी न करें। विधानसभा चुनाव में अभी समय है इसलिए जिला अध्यक्ष दो साल में बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करें, फिर मिशन-2028 (विधानसभा चुनाव) की तैयारी होगी।

    एमपी में कांग्रेस अलग-अलग धड़ों में बंटी

    दरअसल, केंद्रीय संगठन तक भी यह बात पहुंचती है कि प्रदेश में कांग्रेस अलग-अलग धड़ों में बंटी है और वरिष्ठ नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं। नई टीम को काम करने में असुविधा हो रही है। हाल ही में इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम का एक प्रकार से जिला कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने की बात सामने आई। उन्हें लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किए जाने का ऑडियो भी वायरल हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, अजय सिंह हों या फिर डॉ. गोविंद सिंह हों, अलग-थलग पड़े हैं।


    सबको साथ लेकर चलना होगा- दिग्विजय सिंह

    पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि एकला (अकेले) नहीं, सबको साथ लेकर चलना होगा। यही कारण है कि राहुल गांधी ने समन्वय बनाकर सामूहिक निर्णय पर जोर दिया। उन्होंने जिला अध्यक्षों को भी साफ कर दिया कि आपको अधिकार संपन्न तो बना रहे हैं पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संगठन को नीचे तक मजबूत करने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बूथ पर कार्यकर्ता नेता नहीं बल्कि पार्टी के प्रति समर्पण वाला होना चाहिए।

    मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुए, SIR से ढंक रहे हैं- राहुल गांधी

    पचमढ़ी से रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने रविवार को जंगल सफारी की। वे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पनारपानी से बारासेल तक घूमे। मीडिया से चर्चा में कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। डाटा देखने के बाद मेरा सोच है कि यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। यह भाजपा और चुनाव आयोग का सिस्टम है। हमारे पास और भी साक्ष्य हैं, जो धीरे-धीरे दिखाएंगे। मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है और अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से उसे ढंकने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर भी हमारे पास बहुत सी जानकारियां हैं, जो समय पर सामने लाएंगे।

