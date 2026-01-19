राहुल गांधी ने एमपी के नेताओं से कहा- मैं संसद में उठाऊंगा भागीरथपुरा का मुद्दा, आप विधानसभा में मांगें जवाब

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर प्रवास के दौरान पार्टी नेताओं से कहा कि भागीरथपुरा दूषित जल कांड का विषय हम संसद में उठाएंगे। आप विधानसभा में दमदारी से इस विषय पर सरकार से जवाब मांगें। इसके बाद अब पार्टी की ओर से 16 फरवरी से प्रारंभ होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की तैयारी है।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगरीय क्षेत्र में सप्लाई किए जाने वाले जल के नमूनों के आधार पर तैयार की जा रही रिपोर्ट और जलापूर्ति के लिए अब तक हुए व्यय को आधार बनाकर विधानसभा में राज्य सरकार को घेरा जाएगा।

कांग्रेस ने कहा- पूरे प्रदेश में यही स्थिति स्पष्ट है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद यह मामला आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह केवल एक नगर निगम क्षेत्र का मामला नहीं है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। सैकड़ों करोड़ रुपये व्यय करने के बाद भी लोगों को स्वच्छ जल तक नहीं मिल पा रहा है। यह सरकार की बड़ी असफलता है। भाजपा कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों का दर्द साझा किया, जबकि भाजपा की ओर से अब तक न मुख्यमंत्री और न ही कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता इलाके में पहुंचे।