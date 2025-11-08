राहुल गांधी आज पचमढ़ी में SIR और संगठन सृजन पर जिला अध्यक्षों को करेंगे संबोधित, 2 नवंबर से चल रहा प्रशिक्षण शिविर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में दो नवंबर से चल रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को पार्टी नेता राहुल गांधी भाग लेंगे। वह भोपाल होते हुए साढ़े तीन बजे पचमढ़ी पहुंचेंगे। यहां शिविर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और संगठन सृजन को लेकर अपनी बात रखेंगे। रात्रि विश्राम के बाद वह रविवार सुबह बिहार के लिए रवाना होंगे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है। इसकी रूपरेखा भी राष्ट्रीय स्तर पर ही तय हुई है। दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में पार्टी की रीति-नीति से लेकर संगठन सृजन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहित सम सामयिक विषयों पर अलग-अलग नेताओं द्वारा जानकारी दी जा रही है। साथ ही आदिवासी बहुल गांवों का भ्रमण, जनसंवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।