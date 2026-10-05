राहुल गांधी ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र; मप्र की शिक्षक भर्ती में वर्ग-2 और वर्ग-3 के पद बढ़ाने की उठाई मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती में वर्ग-2 और वर्ग-3 के पद बढ़ाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। 29 सितंबर को लिखे पत्र में उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है।

राहुल गांधी ने पत्र में कहा है कि इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने वर्ग-2 और वर्ग-3 की भर्ती में पदवृद्धि का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।