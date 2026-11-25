नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आधुनिक अलार्म और चेतावनी सिस्टम लगाया जाएगा। दुर्घटना, आगजनी, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपात स्थिति की जानकारी मिलते ही यह सिस्टम सक्रिय होकर स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों को अलर्ट करेगा।

भोपाल रेल मंडल में इस व्यवस्था को विकसित करने के लिए करीब 4.45 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत भोपाल रेलवे स्टेशन सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर यह सुविधा विकसित करने की तैयारी है। इस काम की शुरुआत फरवरी 2027 से की जाएगी।