नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। जिले के त्योंदा थाना क्षेत्र में गर्भवती नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि बालिका का पहले अपहरण किया गया, फिर स्वजनों की मदद से जबरन बाल विवाह कराया गया। लगातार यौन शोषण के कारण वह गर्भवती हो गई थी।

उसकी असली उम्र और पहचान छिपाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र में भी फर्जीवाड़ा कराया गया। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और मौत को सामान्य बताने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित सहित उसके माता-पिता और नाना-नानी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।