    रेलवेकर्मी ने सोशल मीडिया पर मिली युवती से शादी का वादा कर किया दुष्कर्म

    मिसरोद थाने में एक रेलवेकर्मी पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। नरसिंहपुर निवासी आरोपित विवेक जालवंशी रेलवे में कार्यरत है, जो कि पूर्व से शादीशुदा है, लेकिन सोशल मीडिया पर मिली एक युवती को उसने खुद को अविवाहित बताया और शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शोषण करता रहा।

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 11:28:01 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 11:28:01 PM (IST)
    रेलवेकर्मी ने सोशल मीडिया पर मिली युवती से शादी का वादा कर किया दुष्कर्म
    युवती से शादी का वादा कर किया दुष्कर्म

    HighLights

    1. आठ घंटे में दुष्कर्म के पांच केस दर्ज।
    2. चार में शादी का वादा कर मुकरे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद थाने में एक रेलवेकर्मी पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। नरसिंहपुर निवासी आरोपित विवेक जालवंशी रेलवे में कार्यरत है, जो कि पूर्व से शादीशुदा है, लेकिन सोशल मीडिया पर मिली एक युवती को उसने खुद को अविवाहित बताया और शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शोषण करता रहा। पीड़िता को जब विवेक की सच्चाई पता चली तो उसने आपत्ति जताई, जिसके बाद आरोपित ने झगड़ा किया और शादी से इनकार कर दिया। शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।

    आठ घंटे के भीतर दुष्कर्म के पांच केस दर्ज

    एसआइ श्वेता शर्मा ने बताया कि मिसरोद क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय पीड़िता की दोस्ती पिछले साल सोशल मीडिया के जरिए विवेक जलवंशी से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने पर विवेक भोपाल आया और दोनों के संबंध बने। युवती की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। उधर राजधानी के अलग-अलग थानों में आठ घंटे के भीतर बुधवार को दुष्कर्म के पांच केस दर्ज किए गए। शाम करीब पांच से रात साढ़े 12 बजे तक मिसरोद, कोलार, छोला, गोविंदपुरा और अयोध्यानगर थानों में एक के बाद एक मामले दर्ज किए गए।

    आरोपित बोला- पहले बच्चों की शादी, फिर हमारी

    गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवती से उसके मोहल्ले में ही रहने वाले रोहित दांगी नामक युवक ने पहले दोस्ती की और फिर प्रेम प्रसंग में युवती से शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए। आरोपित ने दवाईयां खिलाकर युवती का गर्भपात करा दिया। वहीं युवती ने जब शादी की बात की तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा। पिछले दिनों युवती ने जब शादी करने का दबाव डाला तो उसने शादी करने से मना कर दिया और किराए का मकान खाली कर भाग निकला।

    शादी का वादा कर लंबे समय तक शोषण

    इसके अलावा कोलार में भी एक 28 वर्षीय विधवा से उसका परिचित बब्लू तोमर शादी का वादा कर लंबे समय तक उसका शोषण करता रहा। वहीं जब शादी की बारी आई तो आरोपित ने कहा कि वह पहले अपने बच्चों की शादी करवाएगा फिर उससे शादी करेगा। इस बात को लेकर आरोपित ने उससे मारपीट भी की और बाद में इनकार कर दिया।

    नौकरी पर गया था महिला का पति

    इधर छोला इलाके में भी आरोपित शिवम मेहरा 31 वर्षीय महिला से करीब छह महीने तक शोषण करता रहा और बाद में शादी से मुकर गया। महिला को घर में अकेला पाकर रिश्तेदार ने किया दुष्कर्मअयोध्यानगर क्षेत्र में एक 28 वर्षीय महिला से उसके दूर के रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। वारदात के दौरान महिला का पति नौकरी पर गया था और वह घर में अकेली थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपित घर में घुसा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    घर में घुसा और जबरन संबंध बनाए

    पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय पीड़िता अयोध्यानगर क्षेत्र में रहती है। महिला का पति फर्नीचर का कारीगर है, जो काम की वजह से अक्सर देर रात घर आता है। उसका दूर का रिश्तेदार उमेश विश्वकर्मा अक्सर घर में आना-जान करता था। मंगलवार रात को भी पति घर पर नहीं पहुंचा था। इसका फायदा उठाकर उमेश घर में घुसा और जबरन संबंध बनाए। महिला ने अगले दिन पति को यह बात बताई तो अयोध्यानगर थाने में शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ। थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

