रेलवे कर्मचारियों को मिलेंगे चलते-फिरते घर, भोपाल में ₹4.25 करोड़ से 23 पुराने डिब्बे बनेंगे कैंपिंग कोच

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे 4 करोड़ 25 लाख 18 हजार 242 रुपये से अधिक खर्च कर 23 पुराने रेल कोचों को कैंपिंग कोच में बदलेगा। इनका उपयोग रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव करने वाली टीमों के लिए किया जाएगा। कैंपिंग कोच कर्मचारियों के लिए चलते-फिरते घर की तरह काम करेंगे। इनमें ट्रैक मशीनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को रहने और आराम करने की सुविधा मिलेगी।

इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में कई घंटे या दिन तक काम करने वाली टीमों को ठहरने के लिए अलग व्यवस्था नहीं तलाशनी पड़ेगी। यह काम भोपाल स्थित पश्चिम मध्य रेलवे की कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप (सीआरडब्ल्यूएस) में होगा। योजना के पहले हिस्से में 19 कोचों को बदलने पर 3 करोड़ 53 लाख 45 हजार 240 रुपये और दूसरे हिस्से में चार कोचों पर 71 लाख 73 हजार रुपये खर्च होंगे। पूरे काम को 12 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।