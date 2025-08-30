Indian Railways News: यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, दिसंबर तक भोपाल मंडल से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए फेरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली नौ स्पेशल ट्रेनों के फेरे दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। इनमें वलसाड-दानापुर, उधना-जयनगर, उधना-धनबाद, उधना-पटना, डा. अंबेडकर नगर-पटना, उधना-सूबेदारगंज, बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी, उधना-सूबेदारगंज और बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट स्पेशल शामिल हैं।

ये सभी ट्रेनें मौजूदा समय, पथ और कोच संरचना के अनुसार ही चलेंगी। रेल अधिकारियों का कहना है कि फेरों के विस्तार से यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी और त्यौहारों के दौरान भीड़ का दबाव भी कम होगा।

यह ट्रेन चलेगी ट्रेन 09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल 29 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन 09026 दानापुर - वलसाड स्पेशल को 30 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन पमरे के इटारसी, मदनमहल, कटनी एवं सतना से गुजरती है। ट्रेन 09031 उधना-जयनगर स्पेशल को 28 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन 09032 जयनगर-उधना स्पेशल को 29 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन पमरे के इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदनमहल, कटनी एवं सतना से गुजरती है। ट्रेन 09039 उधना-धनबाद स्पेशल को 26 दिसंबर तक विस्तारित किया है। इसी प्रकार, ट्रेन 09040 धनबाद-उधना स्पेशल को 28 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन पमरे के इटारसी, जबलपुर, कटनी एवं सतना से गुजरती है। ट्रेन 09045 उधना-पटना स्पेशल को 26 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन 09046 पटना-उधना स्पेशल को 27 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन पमरे के इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं सतना से गुजरती है।