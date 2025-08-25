MP News: अब आम जनता को भी रेलवे अस्पतालों में मुफ्त इलाज, आयुष्मान योजना से जुड़े चार बड़े अस्पताल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अब रेलवे अस्पतालों में सिर्फ रेलवे कर्मचारियों और उनके स्वजन ही नहीं, बल्कि आम जनता भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने प्रमुख अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना से जोड़ दिया है। इसके तहत पात्र आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

अब तक रेलवे अस्पतालों का प्रबंधन रेलवे प्रशासन के अधीन था, जबकि आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अन्य अस्पतालों का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) करता रहा है। लेकिन रेलवे अस्पतालों को सूचीबद्ध किए जाने के बाद अब उनका संचालन और प्रबंधन संबंधित राज्य की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय, सेवाओं की गुणवत्ता और निगरानी सुनिश्चित होगी।