मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: अब आम जनता को भी रेलवे अस्पतालों में मुफ्त इलाज, आयुष्मान योजना से जुड़े चार बड़े अस्पताल

    अब रेलवे अस्पतालों में सिर्फ रेलवे कर्मचारियों और उनके स्वजन ही नहीं, बल्कि आम जनता भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने प्रमुख अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना से जोड़ दिया है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 12:02:59 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 12:21:19 AM (IST)
    MP News: अब आम जनता को भी रेलवे अस्पतालों में मुफ्त इलाज, आयुष्मान योजना से जुड़े चार बड़े अस्पताल
    रेलवे ने अपने प्रमुख अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना से जोड़ दिया है

    HighLights

    1. अब रेलवे अस्पतालों पर आम जनता भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी
    2. रेलवे ने अपने प्रमुख अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना से जोड़ दिया है
    3. इसके तहत पात्र आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अब रेलवे अस्पतालों में सिर्फ रेलवे कर्मचारियों और उनके स्वजन ही नहीं, बल्कि आम जनता भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने प्रमुख अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना से जोड़ दिया है। इसके तहत पात्र आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

    अब तक रेलवे अस्पतालों का प्रबंधन रेलवे प्रशासन के अधीन था, जबकि आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अन्य अस्पतालों का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) करता रहा है। लेकिन रेलवे अस्पतालों को सूचीबद्ध किए जाने के बाद अब उनका संचालन और प्रबंधन संबंधित राज्य की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय, सेवाओं की गुणवत्ता और निगरानी सुनिश्चित होगी।

    किन-किन रेलवे अस्पतालों को जोड़ा गया

    पश्चिम मध्य और पश्चिम रेलवे के दो-दो अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के पैनल में शामिल किया गया है:

    • सेंट्रल रेलवे अस्पताल, जबलपुर

    • सब-डिविजनल रेलवे अस्पताल, इटारसी

    • डिविजनल रेलवे अस्पताल, रतलाम (पश्चिम रेलवे)

    • सब-डिविजनल रेलवे अस्पताल, सीहोर

    आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के बाद रेलवे अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस पहल से आम मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी और रेलवे अस्पतालों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। नवल अग्रवाल, पीआरओ, रेल मंडल भोपाल ने बताया कि इस पहल से आम जनता को काफी लाभ मिलेगा।

    इसे भी पढ़ें- Ujjain News: नीलगाय से बचने के चक्कर में पलटी एंबुलेंस, महिला ने बच्चे को दिया जन्म

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.