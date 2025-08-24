Ujjain News: नीलगाय से बचने के चक्कर में पलटी एंबुलेंस, महिला ने बच्चे को दिया जन्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। घट्टिया थाना क्षेत्र में शनिवार रात प्रसूता को ले जा रही 108 एंबुलेंस नीलगाय को बचाने के प्रयास में पलट गई। हादसे में झटका लगने से गर्भवती ने एंबुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। ग्रामीणों ने तुरंत दूसरे वाहन की मदद से प्रसूता और नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घट्टिया पहुंचाया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और बाद में उन्हें उज्जैन स्थित चरक अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, 24 वर्षीय किरण बरगुंडा को शनिवार रात करीब 11:30 बजे उसकी मां और आशा कार्यकर्ता प्रसव के लिए एंबुलेंस से अस्पताल ले जा रहे थे। वाहन को करण चौहान चला रहा था। बिछडौद के पास गडरौली फंटे पर अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई। बचाने की कोशिश में एंबुलेंस सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना के झटके से ही किरण ने एंबुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया।