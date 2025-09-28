MP में ट्रैक रिपेयर कर रहे रेलकर्मी को टक्कर मारकर गुजरी ट्रेन, 10 फीट दूर गिरकर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सूखीसेवनिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक रिपेयर कर रहे एक की-मैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। की-मैन जिस ट्रैक को रिपेयर कर रहा था उसके एक तरफ जंगल और दूसरे तरफ खाई थी। अचानक सामने से ट्रेन आई तो वह ट्रैक से सटकर ही खड़ा हो गया था, उसे शायद टक्कर लगने का अंदाजा नहीं था, लेकिन ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह करीब दस फीट दूर गड्ढे में जाकर गिरा।
ट्रेन जब गुजर गई तो उसके साथी की-मैन ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। सूखीसेवनिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रविवार को उसका पोस्टमार्टम करवाया। एसआइ चिरोंजी लाल यादव के अनुसार 40 वर्षीय अवधेश साहू मूलत: छिंदवाड़ा का रहने वाला था। वर्तमान में वह द्वारका नगर, बजरिया में रहता था और भोपाल रेलवे में बतौर की-मैन पदस्थ था।
शनिवार दोपहर को वह साथी की-मैन सोनू के साथ ट्रैक रिपेयर करने के लिए भदभदा रेलवे स्टेशन के पास गया था। जिस स्थान पर सोनू और अवधेश ट्रैक रिपेयर कर रहे थे, उसके आसपास खड़े होने की कम जगह थी, क्योंकि सोनू के ट्रैक की तरफ जंगल था, वहीं अवधेश के ट्रैक के ठीक सामने एक बड़ा गड्ढा और फिर खाई थी, जिसमें गिरने का डर था।
दोपहर 2:30 बजे विदिशा की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर आई तो अवधेश को ट्रैक से हटने का समय नहीं मिला वह खाई वाली तरफ मुड़कर खड़ा हो गया, जिसके बाद ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रेल कर्मी के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। इधर रेल अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस दुर्घटना की जानकारी ही नहीं है।
