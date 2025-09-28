MP में ट्रैक रिपेयर कर रहे रेलकर्मी को टक्कर मारकर गुजरी ट्रेन, 10 फीट दूर गिरकर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सूखीसेवनिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक रिपेयर कर रहे एक की-मैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। की-मैन जिस ट्रैक को रिपेयर कर रहा था उसके एक तरफ जंगल और दूसरे तरफ खाई थी। अचानक सामने से ट्रेन आई तो वह ट्रैक से सटकर ही खड़ा हो गया था, उसे शायद टक्कर लगने का अंदाजा नहीं था, लेकिन ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह करीब दस फीट दूर गड्ढे में जाकर गिरा।

रविवार को उसका पोस्टमार्टम करवाया ट्रेन जब गुजर गई तो उसके साथी की-मैन ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। सूखीसेवनिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रविवार को उसका पोस्टमार्टम करवाया। एसआइ चिरोंजी लाल यादव के अनुसार 40 वर्षीय अवधेश साहू मूलत: छिंदवाड़ा का रहने वाला था। वर्तमान में वह द्वारका नगर, बजरिया में रहता था और भोपाल रेलवे में बतौर की-मैन पदस्थ था।