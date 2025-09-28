एक तरफ झुक गया झूला... MP के खंडेरा मंदिर में बड़ा हादसा टला, लोगों में मची चीख-पुकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। प्रसिद्ध खंडेरा मंदिर में लगे मेले में शनिवार को एक हादसा होते-होते टल गया। यहां लगे मेले में एक बड़ा झूला अचानक एक तरफ झुक गया। इस घटना से झूले में बैठे बच्चों सहित लोगों में चीख-पुकार मच गई, यह गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद पुलिस बल और स्थानीय लोगों ने तुरंत झूले पर चढ़कर सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा।

झूले में बैठे सभी लोग सुरक्षित इस त्वरित बचाव अभियान से एक बड़ा हादसा टल गया। देवनगर थाना प्रभारी हरिओम अस्थाया ने बताया कि पैरों से चलने वाला झूला था, जो एक कुंदा टूटने के कारण एक तरफ तिरछा हो गया था। उन्होंने पुष्टि की कि झूले में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को खरोंच तक नहीं आई है।