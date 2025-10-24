मेरी खबरें
    रेलवे की भ्रामक जानकारी एक्स पर की पोस्ट, आजाद समाजपार्टी के नेता पर केस दर्ज

    By prashant vyas
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 11:58:05 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 12:21:30 AM (IST)
    रेलवे संबंधित पोस्‍ट पर कार्रवाई।

    1. दीपावली और छठ पूजा के दौरान किए थे चार पोस्ट।
    2. ट्रेनों की संख्या और असुविधा को लेकर बताया था।
    3. भोपाल क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में केस दर्ज हुआ।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। क्राइम ब्रांच पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर रेलवे से जुड़ी कई भ्रामक पोस्ट करने को लेकर आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्टे के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित ने दीपावली के दौरान ट्रेनों में भीड़ और रूट पर चलने वाली ट्रेनों से संबंधित भ्रामक जानकारी एक्स पर पोस्ट की थी।

    आरपीएफ ने इन पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर भोपाल क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार एसआई प्रभुनाथ तिवारी रेल सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, भोपाल में पदस्थ हैं।


    उन्होंने बताया कि एक्स हैंडल सुनील एसटे के उपयोगकर्ता ने 19 और 20 अक्टूबर को रेलवे से जुड़ी चार भ्रामक पोस्ट की थीं। पोस्ट में रेलवे और केंद्र सरकार को लेकर गलत जानकारियां प्रसारित कर जनता में रोष फैलाने का प्रयास किया गया था।

    आरोपित ने यह पोस्ट उस समय की जब दीपावली और छठ पूजा के त्योहार पर करोड़ों यात्री ट्रेन से आवाजाही कर रहे हैं। भ्रामक पोस्ट से यात्रियों में घबराहट और रेल प्रशासन के प्रति अविश्वास फैलाने का प्रयास किया गया। शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

    फिलहाल साइबर यूनिट आरोपित की पोस्ट और संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। एक्स से भी यूजर की जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद आरोपित सुनील अस्टे की गिरफ्तारी की जाएगी।

