त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी राहत, प्रयागराज-पुणे के बीच नई पूजा स्पेशल ट्रेन; वलसाड-दानापुर के 8-8 फेरे बढ़े

डिजिटल डेस्क। त्योहारों का सीजन आते ही ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट यात्रियों की परेशानी बढ़ा देती है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व पर घर जाने वालों की इसी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारियां की हैं। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र का सफर आसान बनाने के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने और कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है।