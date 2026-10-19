रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत... भोपाल से चलने वाली 10 ट्रेनें होंगी शिफ्ट, RKMP पर शुरू होगी वाटरिंग सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के मुख्य भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बढ़ते भारी दबाव, ट्रेनों की निरंतर आवाजाही और आसपास चल रहे मेट्रो निर्माण कार्यों के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है।

रेलवे अब एक नई व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके तहत भोपाल रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली लगभग 8 से 10 ट्रेनों को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना करने की तैयारी की जा रही है। भोपाल स्टेशन पर रोजाना 70 से 80 हजार यात्रियों का दबाव हम बता दें कि वर्तमान में भोपाल रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग 70 से 80 हजार यात्रियों का भारी दबाव रहता है। इसके अलावा, देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और निर्माण कार्यों के चलते रेल संचालन को व्यवस्थित रखना रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने रेलवे के इस कदम को एक बेहतरीन निर्णय बताया है। उनका मानना है कि इससे मुख्य स्टेशन पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।