यात्रियों की बढ़ती मांग पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, मचिमिपतनम से अजमेर तक अब आसान होगी यात्रा, MP के यात्रियों को सीधा लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे द्वारा भोपाल मंडल होकर मचिमिपतनम-अजमेर के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी और भोपाल स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

21 दिसंबर 2025 को करेगी प्रस्थान गाड़ी संख्या 07274 मचिमिपतनम-अजमेर स्पेशल मचिमिपतनम से 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10.00 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन दूसरे दिन रात 23.00 बजे इटारसी पहुंचेगी और तीसरे दिन 00.55 बजे भोपाल आगमन के बाद आगे बढ़ते हुए 15.30 बजे अजमेर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 07275 अजमेर-मचिमिपतनम स्पेशल अजमेर से 28 दिसंबर 2025 को सुबह 08.25 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रात 21.10 बजे भोपाल तथा 23.30 बजे इटारसी पहुंचेगी और तीसरे दिन सुबह 09.30 बजे मचिमिपतनम पहुंचेगी।