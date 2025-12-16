मेरी खबरें
    यात्रियों की बढ़ती मांग पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, मचिमिपतनम से अजमेर तक अब आसान होगी यात्रा, MP के यात्रियों को सीधा लाभ

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 08:06:53 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 08:06:53 PM (IST)
    यात्रियों की बढ़ती मांग पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, मचिमिपतनम से अजमेर तक अब आसान होगी यात्रा, MP के यात्रियों को सीधा लाभ
    यात्रियों की बढ़ती मांग पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन।

    HighLights

    1. मचिमिपतनम से अजमेर के लिए विशेष ट्रेन
    2. भोपाल और इटारसी में होगा इसका ठहराव
    3. एसी सहित 24 कोचों के साथ होगी संचालित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे द्वारा भोपाल मंडल होकर मचिमिपतनम-अजमेर के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी और भोपाल स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

    21 दिसंबर 2025 को करेगी प्रस्थान

    गाड़ी संख्या 07274 मचिमिपतनम-अजमेर स्पेशल मचिमिपतनम से 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10.00 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन दूसरे दिन रात 23.00 बजे इटारसी पहुंचेगी और तीसरे दिन 00.55 बजे भोपाल आगमन के बाद आगे बढ़ते हुए 15.30 बजे अजमेर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 07275 अजमेर-मचिमिपतनम स्पेशल अजमेर से 28 दिसंबर 2025 को सुबह 08.25 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रात 21.10 बजे भोपाल तथा 23.30 बजे इटारसी पहुंचेगी और तीसरे दिन सुबह 09.30 बजे मचिमिपतनम पहुंचेगी।


    ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे

    इस स्पेशल ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे, जिनमें 1 प्रथम श्रेणी वातानुकूलित, 2 एसी टू टियर, 2 एसी थ्री टियर, 10 शयनयान, 7 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि ट्रेन की समय-सारणी और ठहराव से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे स्टेशन, रेल मदद 139 या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें।

