नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। भोपाल में एक ही रात न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री गिरकर 9.9 डिग्री पर पहुंच गया, जो कि सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। भोपाल में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आया है। इससे पहले 25 नवंबर 2017 को पारा 9.6 डिग्री दर्ज हुआ था। अधिकतम तापमान भी 2.9 डिग्री गिरकर 26.2 डिग्री पर पहुंच गया।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, तूफान अकवान के असर से अगले तीन दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि, अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है।

रायसेन के तापमान सबसे ज्यादा कमी



