नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान के असर से मौसम में बदलाव के संकेत दिखने लगे हैं। गुरुवार मौसम शुष्क रहा और उत्तरी हवा लोगों को सिहराती रही। गुरुवार की सुबह सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई।

वहीं दिन में भी ठंडी हवा लोगों को ठंडक का अहसास कराती रहीं। दिन का तापमान एक डिग्री कम होकर 27.3 डिग्री दर्ज किया गया वहीं न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 9.8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया।