MP Weather Update:एमपी में किसानों को अभी नहीं मिलेगी राहत... आज भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित इन इलाकों में होगी भारी बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्षा का सीजन (एक जून से 30 सितंबर) भले ही मंगलवार को समाप्त हो गया हो, लेकिन प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय है। अक्टूबर की शुरुआत में भी वर्षा का सिलसिला थमने वाला नहीं है। मौसम विज्ञानियों ने बुधवार और गुरुवार को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं दशहरे के अवसर पर भी वर्षा का अनुमान है।

इन इलाकों में इतनी बारिश मंगलवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक बैतूल में 38, मलाजखंड में 28, दतिया में 16, ग्वालियर में 11, जबलपुर में पांच और भोपाल में 0.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सीजन के अंतिम दिन मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक प्रदेश में कुल 1148.1 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी थी, जो सामान्य वर्षा 949.5 मिलीमीटर की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है।