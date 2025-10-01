इंदौर में सरकारी अधिकारियों की उगाही जारी, लेन-देन के लिए रखे सहायक, लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लोकायुक्त पुलिस ने निलंबित बाबू नरेंद्र नरवरिया को घूसखोरी के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सहायक ग्रेड-3 नरेंद्र, खुड़ैल नायब तहसीलदार दयाराम निगम के लेन-देन का काम करता है। आरोप है कि उसने जमीन का नामांतरण करने के लिए वकील कृष्णकांत दांगी से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

50 हजार रुपये की मांग डीएसपी (लोकायुक्त) सुनील तालान के अनुसार, वकील कृष्णकांत ने कल्याणी बुआ भागवंती बाई की ग्राम खराड़िया स्थित भूमि के नामांतरण के लिए खुड़ैल तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद नरेंद्र ने नायब तहसीलदार दयाराम निगम से मिलकर नामांतरण संबंधी कार्य कराने के लिए 50 हजार रुपये की मांग की। वकील ने मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को कर दी। मंगलवार को नरेंद्र ने वकील को तहसील कार्यालय बुलाया और रुपये लेकर उन्हें दराज में रख लिया। इशारा मिलते ही लोकायुक्त पुलिस ने नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।