बारिश के मौसम का हवाई यात्रा पर दिख रहा असर, सितंबर में यात्री घटे, जानें आगे का प्लान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मानसून का असर हवाई यातायात पर नजर आने लगा है। अगस्त के मुकाबले सितंबर माह में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। हाल ही में हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ान शुरू हुई है। अक्टूबर में दिल्ली एवं बेंगलुरू तक विशेष उड़ानें संचालित होंगी इससे यात्री संख्या बढ़ने की संभावना है।

एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी कम अगस्त माह में भोपाल से विभिन्न शहरों तक जाने वाले यात्रियों की संख्या एक लाख 17 हजार 293 दर्ज की गई थी। सितंबर में यह संख्या एक लाख सात हजार 677 रह गई है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी कम हुआ है। कुछ समय पहले भोपाल से गोवा, लखनऊ एवं प्रयागराज उड़ान बंद कर दी गई थी। इंडिगो ने दिल्ली की एक उड़ान कम कर दी थी। इस कारण भी संख्या कम हुई हैं। हालांकि इस माह बेंगलुरू एवं रायपुर उड़ानों के फेरे बढ़े हैं फिर भी यात्री कम हुए हैं।