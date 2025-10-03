मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में चली गोली... बाल-बाल बचा ड्राइवर, पास में खड़ी थी ICC महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया टीम की बस

    शहर में फिर एक अनजान गोली चली। गुरुवार रात रेडिसन होटल के पास सर्विस रोड पर खड़ी एक कार के बोनट में आकर गोली लग गई। कार के पास ही ऑस्ट्रेलिया टीम की बस भी खड़ी थी। इस दौरान ड्राइवर कार के अंदर ही बैठा हुआ था।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 02:41:44 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 02:41:44 AM (IST)
    इंदौर में चली गोली... बाल-बाल बचा ड्राइवर, पास में खड़ी थी ICC महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया टीम की बस
    इंदौर में चली गोली... बाल-बाल बचा ड्राइवर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में फिर एक अनजान गोली चली, मगर गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। एरोड्रम थाना क्षेत्र के रेवती रेंज के पास एक व्यक्ति की अनजान गोली चलने से मौत हुई थी। अभी तक पता नहीं चला कि गोली किसने चलाई थी। गुरुवार रात रेडिसन होटल के पास सर्विस रोड पर खड़ी एक कार के बोनट में आकर गोली लग गई। कार के पास ही ऑस्ट्रेलिया टीम की बस भी खड़ी थी। इस दौरान ड्राइवर कार के अंदर ही बैठा हुआ था।

    रात करीब आठ बजे की घटना

    मौके पर पुलिस पहुंची और गोली बरामद कर अपने साथ ले गई। पुलिस को यह मामला संदेहास्पद लग रहा है, जिसकी जांच चल रही है। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि रात करीब आठ बजे कार के अंदर बैठा हुआ था, तभी अचानक से तेज आवाज आई। जैसे कार पर किसी ने मारा है। बाहर निकलकर देखा तो बोनट पर एक छेद था। संभवतः गोली होटल से या फिर आसपास से चली है। इसके बाद मौके पर आसपास मौजूद अन्य टैक्सी ड्राइवर आए और पुलिस को सूचना दी।

    इसी होटल में ठहरी थी ऑस्ट्रेलिया टीम

    हालांकि यह मामला पुलिस को संदेहास्पद लग रहा है। उनका मानना है कि गोली नहीं चली है। कार में कहीं से नुकसान हो गया होगा। रेडिसन होटल में आइसीसी महिला विश्व कप के लिए खेलने आई आस्ट्रेलिया टीम रुकी थी। हालांकि टीम अब लौट गई है, लेकिन टीम बस के समीप गोली चलना सुरक्षा में गंभीर चूक है। जिस कार के बोनट पर गोली लगी है, वह महिला क्रिकेट टीम की बस के बाजू में ही खड़ी थी। अभी फिर टीमें लौटेंगी क्योंकि इंदौर में महिला विश्व कप के कुल पांच मैच होने हैं। इसके अलावा इंदौर आने वाले सेलिब्रिटी भी इसी होटल में रुकते हैं।

    कहां से आई गोली पता नहीं

    गोली कहां से चली है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शी गुरमीत ने बताया कि रोजाना की तरह टैक्सी सर्विस रोड पर ही खड़ी रहती है। गुरुवार को अचानक गोली आकर कार के बोनट पर गिरी। गनीमत रही कि ड्राइवर को नहीं लगी। मामले में पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं कि गोली कहां से चली होगी। हमें मामला संदेहास्पद लग रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.