इंदौर में अमृत-2 के कार्यों का जमीनी निरीक्षण... निगमायुक्त ने गुणवत्ता जांची, सफाई के सख्त निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को अमृत-2 योजना के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे पाइप लाइन बिछाने के काम का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों को काम में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।

काम पूरा होने के बाद साफ-सफाई और गति बढ़ाने पर जोर निरीक्षण के दौरान जावरा कंपाउंड में बिछाई जा रही पाइप लाइन के काम को देखा गया। निगमायुक्त ने काम निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के साथ-साथ काम पूरा होने के बाद संबंधित स्थल पर उचित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद आंबेडकर नगर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कार्य का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने एवं निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।