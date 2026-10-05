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राहुल के डिजिटल सत्याग्रह पर राकेश सिंह का तंज- ‘Work From Home’ आंदोलन, बोले- सड़क पर उतरने से होता है संघर्ष

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह पर तंज कसा। उन्होंने इसे ऑनलाइन आंदोलन बताते हुए डेटा गोपनीयता और सत्याग्रह के तरीके ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 10:40:11 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 10:40:11 AM (IST)
राहुल के डिजिटल सत्याग्रह पर राकेश सिंह का तंज- ‘Work From Home’ आंदोलन, बोले- सड़क पर उतरने से होता है संघर्ष
राहुल के डिजिटल सत्याग्रह पर राकेश सिंह का तंज। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राकेश सिंह ने राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह पर निशाना साधा।
  2. उन्होंने डिजिटल सत्याग्रह को वर्क फ्राम होम बताया है।
  3. मंत्री ने क्लिक से आंदोलन नहीं होने की बात कही।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सत्याग्रह को लेकर अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि आपको सत्याग्रह का असल मतलब पता होना चाहिए, बापू का सत्याग्रह सत्य और स्वयं कष्ट सहने के लिए किया गया आंदोलन था, लेकिन आपका डिजिटल सत्याग्रह वर्क फ्राम होम है।

‘सबमिट’ बटन दबाने से आंदोलन नहीं होता

सत्याग्रह ‘क्लिक’ से नहीं, ‘त्याग’ से चलता था। ‘सबमिट’ बटन दबाने से आंदोलन नहीं होता, आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है।

डेटा की गोपनीयता की क्या गारंटी है

उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर संघर्ष करने के बजाय जनता से आनलाइन शिकायत दर्ज कराने को कह रहे हैं। यानी पहले जनता अपनी समस्या आनलाइन बताएगी, फिर कांग्रेस तय करेगी कि उस समस्या के लिए जमीन पर उतरना है या नहीं। राहुल बाबा आप को बताना होगा कि डेटा की गोपनीयता की क्या गारंटी है।


डिजिटल सत्याग्रह सत्ता पाने के लिए है

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सत्याग्रह महात्मा गांधी का अपमान है, क्योंकि महात्मा गांधी का सत्याग्रह देश को आजाद कराने के लिए था और आपका डिजिटल सत्याग्रह सत्ता पाने के लिए है।

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