राहुल के डिजिटल सत्याग्रह पर राकेश सिंह का तंज- ‘Work From Home’ आंदोलन, बोले- सड़क पर उतरने से होता है संघर्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सत्याग्रह को लेकर अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि आपको सत्याग्रह का असल मतलब पता होना चाहिए, बापू का सत्याग्रह सत्य और स्वयं कष्ट सहने के लिए किया गया आंदोलन था, लेकिन आपका डिजिटल सत्याग्रह वर्क फ्राम होम है।

‘सबमिट’ बटन दबाने से आंदोलन नहीं होता सत्याग्रह ‘क्लिक’ से नहीं, ‘त्याग’ से चलता था। ‘सबमिट’ बटन दबाने से आंदोलन नहीं होता, आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। डेटा की गोपनीयता की क्या गारंटी है उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर संघर्ष करने के बजाय जनता से आनलाइन शिकायत दर्ज कराने को कह रहे हैं। यानी पहले जनता अपनी समस्या आनलाइन बताएगी, फिर कांग्रेस तय करेगी कि उस समस्या के लिए जमीन पर उतरना है या नहीं। राहुल बाबा आप को बताना होगा कि डेटा की गोपनीयता की क्या गारंटी है।