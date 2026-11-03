दीवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा... रानी कमलापति से रीवा, गोरखपुर के लिए चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने और भीड़ के बीच सफर करने की परेशानी से राहत देने के लिए रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रानी कमलापति स्टेशन से रीवा, गोरखपुर और दानापुर के लिए इन ट्रेनों का संचालन एक-एक फेरे में किया जाएगा। इससे भोपाल के साथ विदिशा, बीना, नर्मदापुरम और इटारसी के यात्रियों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी। तीनों ट्रेनों में स्लीपर, सामान्य और एसी श्रेणी के कोच रहेंगे।

रीवा के लिए 5 नवंबर को रवाना होगी ट्रेन गाड़ी संख्या 02185 रानी कमलापति–रीवा स्पेशल 5 नवंबर को रात 10:15 बजे रवाना होकर 6 नवंबर को सुबह 7:20 बजे रीवा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02186 रीवा–रानी कमलापति स्पेशल 6 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे चलकर रात 9:15 बजे पहुंचेगी। रास्ते में विदिशा और बीना सहित सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर और सतना में ठहराव रहेगा।