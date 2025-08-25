जेल से रिहा हुआ दुष्कर्म का आरोपी, तो पीड़िता ने उसके घर पर काटा बवाल, युवक ने परेशान होकर लगाई फांसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीला जमालपुरा क्षेत्र में एक पॉक्सो व दुष्कर्म के आरोपित ने जेल से छूटने के अगले दिन फांसी लगाकर जान दे दी। युवक पर जिस युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जेल से छूटने के बाद वही युवती उससे निकाह करने के लिए दबाव बना रही थी।

पीड़िता ने युवक घर में काटा हंगामा उस पीड़िता को जैसे ही आरोपित के जेल से जमानत मिलने की सूचना मिली तो वह अपनी सहेली के साथ मिलकर उसके घर पहुंच गई और निकाह करने को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद आरोपित युवक ने शनिवार-रविवार की रात फांसी लगा ली। टीलजमालपुरा पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाली पूर्व में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसकी सहेली के विरूद्ध खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।