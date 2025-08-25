मेरी खबरें
    जेल से रिहा हुआ दुष्कर्म का आरोपी, तो पीड़िता ने उसके घर पर काटा बवाल, युवक ने परेशान होकर लगाई फांसी

    युवक पर जिस युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जेल से छूटने के बाद वही युवती उससे निकाह करने के लिए दबाव बना रही थी। उस पीड़िता को जैसे ही आरोपित के जेल से जमानत मिलने की सूचना मिली तो वह अपनी सहेली के साथ उसके घर पहुंची और निकाह करने को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद आरोपी युवक ने फांसी लगा ली।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीला जमालपुरा क्षेत्र में एक पॉक्सो व दुष्कर्म के आरोपित ने जेल से छूटने के अगले दिन फांसी लगाकर जान दे दी। युवक पर जिस युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जेल से छूटने के बाद वही युवती उससे निकाह करने के लिए दबाव बना रही थी।

    पीड़िता ने युवक घर में काटा हंगामा

    उस पीड़िता को जैसे ही आरोपित के जेल से जमानत मिलने की सूचना मिली तो वह अपनी सहेली के साथ मिलकर उसके घर पहुंच गई और निकाह करने को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद आरोपित युवक ने शनिवार-रविवार की रात फांसी लगा ली। टीलजमालपुरा पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाली पूर्व में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसकी सहेली के विरूद्ध खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।

    युवक पर था दुष्कर्म का आरोप

    थाना प्रभारी डीपी सिंह के अनुसार 25 वर्षीय फैजान हुसैन पुतलीघर में रहता है और चाय-नाश्ते के होटल चलाता था। पिछले महीने एक 22 वर्षीय युवती ने फैजान के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। उसने बताया कि जब वह नाबालिग थी, आरोपित ने तब से उससे दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि आरोपित ने निकाह का वादा किया था लेकिन बाद में इनकार कर दिया था।

    जेल से आने के बाद लगाई फांसी

    पीड़िता की शिकायत पर पिछले महीने टीला पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शुक्रवार को जेल से उसकी रिहाई हुई थी। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात युवक ने फांसी लगी ली।

