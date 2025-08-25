मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के इस जिले में धड़ल्ले से चल रहे हैं झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक, प्रशासन मौन

    जनपद पंचायत नारायणगंज एवं आसपास क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर हर गांव हर मोहल्ले में इलाज कर रहे हैं और मनमाने ढंग से फीस वसूल कर लोगों को लूट खसोट रहे हैं। लेकिन इन डॉक्टरों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पैथोलॉजी सेंटर में खुलेआम खून और पेशाब की जांच की जा रही है।

    By Shahank Choubey
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 03:40:27 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 03:40:26 PM (IST)
    MP के इस जिले में धड़ल्ले से चल रहे हैं झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक, प्रशासन मौन
    MP में झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नारायणगंज। जनपद पंचायत नारायणगंज एवं आसपास क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर हर गांव हर मोहल्ले में इलाज कर रहे हैं और मनमाने ढंग से फीस वसूल कर लोगों को लूट खसोट रहे हैं। लेकिन इन डॉक्टरों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पैथोलॉजी सेंटर में खुलेआम खून और पेशाब की जांच की जा रही है। नारायणगंज के अलावा आसपास क्षेत्र में भी झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक मचा हुआ है।

    मरीजों को अधिक रेट में दे रहे दवाइयां

    कहा यह भी जा रहा है कि इन मौसम में इन लोगों का सीजन है। वायरल फीवर, सर्दी, बुखार, मलेरिया आदि के मरीज से लूट कर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं। नारायणगंज में अभी तक झोलाछाप डॉक्टर पर ऐसी कोई भी कार्रवाई अधिकारी द्वारा नहीं की गई, जिससे लोगों में जन चर्चा है। आसपास क्षेत्र में भी झोलाछाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और दवाइयां मरीजों को अधिक रेट में देकर उन्हें लूट रहे हैं।

    किसी डॉक्टर की क्लीनिक सील नहीं की गई

    अन्य विकास खंड में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई एवं उनके क्लीनिक सील कर दिए गए। मगर मात्र नारायणगंज विकासखंड क्षेत्र ऐसा है जहां पर अभी तक किसी डॉक्टर की क्लीनिक सील नहीं की गई और ना ही जांच की गई। इस वजह से उन लोगों में हौसले बुलंद हैं और हर मोहल्ले हर गली में डॉक्टर अपने क्लीनिक खोलकर बैठे हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने पास से ही दवाइयां दे रहे हैं और मोटी रकम उनसे वसूल कर रहे हैं।

    मामला बिगड़ते ही जबलपुर या मंडला रेफर

    नारायणगंज के माने गांव, खमरिया, घोटखेडा, कुंडा, पाठा, चिरई डोंगरी, बम्हनी, भावल आदि जगह में झोलाछाप डॉक्टर की क्लीनिक खुली है। यहां लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। जब उनसे कोई मामला बिगड़ जाता है तो वह जबलपुर या मंडला रेफर कर देते हैं। इन डॉक्टरों के क्लीनिक में भीड़ लगी रहती है। क्लीनिक में ग्लूकोज की बॉटल लगाई जा रही हैं और खुलेआम मरीजों को लूट रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.