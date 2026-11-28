नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। मधुसूदनगढ़-सुठालिया मार्ग पर नलखेड़ा पुलिया के पास दो मोटरसाइकिलों की शनिवार दोपहर बाद आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है।

मृतकों की हुई पहचान प्राप्त जानकारी के अनुसार, नलखेड़ा पुलिया के पास दो मोटरसाइकिलें आमने-सामने टकरा गईं। दुर्घटना में चार लोगों की जान चली गई। इस सड़क हादसे में मृतकों की पहचान महेश चौरसिया निवासी धक्कापुरा, भगवान सिंह सिलावट निवासी रेंज मोहल्ला, धर्मेंद्र नायक निवासी झागर सिरोंज तथा बृजेश यादव निवासी सिरोंज के रूप में बताई गई है।