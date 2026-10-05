रातापानी टाइगर रिजर्व के Eco-Sensitive Zone में 90 ईंट भट्ठे! NGT ने निगरानी तंत्र पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रातापानी टाइगर रिजर्व के ईको-सेंसिटिव जोन में 90 ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं। यह भट्ठे नासीपुर, बमनई, करमई, जौंदरा, कुकाखो और बीरान आदि गांवों में चल रहे हैं। इस बात खुलासा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पेश की गई रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य के अधीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है।

निगरानी तंत्र पर उठे सवाल इनकी बड़ी संख्या में ईंट भट्ठों के संचालन के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर एनजीटी ने निगरानी तंत्र की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अधिकरण ने कहा है कि ईको-सेंसिटिव जोन मानिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर और सदस्य सचिव डीएफओ ने भट्ठों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकारों का अपेक्षित इस्तेमाल नहीं किया।