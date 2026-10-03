राशन दुकानदारों की हड़ताल से MP में वितरण ठप: प्रदेश की 26 हजार दुकानें बंद, भोपाल में 3.42 लाख परिवारों पर अनाज का संकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमीशन बढ़ाने समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ की हड़ताल से भोपाल समेत प्रदेशभर में राशन वितरण प्रभावित हुआ। भोपाल की करीब 400 उचित मूल्य दुकानें बंद हैं, जो कि सोमवार को भी रहेंगी।

प्रदेश की करीब 26 हजार दुकानों के संचालकों ने 7 अक्टूबर तक राशन वितरण नहीं करने की चेतावनी दी है। इससे भोपाल के करीब 3.42 लाख परिवारों के 14 लाख सदस्यों के सामने राशन का संकट खड़ा हो सकता है।

कमीशन बढ़ाने की मांग

विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें वर्तमान में 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में यह 200 से 250 रुपये है। कमीशन का भुगतान भी तीन-चार महीने की देरी से होने का आरोप है।

बेनतीजा रही बातचीत

संघ ने प्रदेशभर में कलेक्टरों को ज्ञापन देने के बाद खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात की थी। शासन से बातचीत जारी है। समाधान नहीं निकला तो सोमवार से राशन वितरण पूरी तरह प्रभावित हो सकता है।