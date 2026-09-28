MP में 1 अक्टूबर से राशन दुकानों पर तालेबंदी की चेतावनी; कमीशन 90 से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। पीडीएस दुकानदारों ने कमीशन बढ़ाने और जुलाई-अगस्त का बकाया कमीशन भुगतान करने की मांग को लेकर 1 अक्टूबर से राशन वितरण बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। दुकानदारों के इस ऐलान से 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले अक्टूबर माह के राशन वितरण पर संकट के आसार बन गए हैं।

हालांकि खाद्य विभाग ने सभी पीडीएस दुकानों पर अक्टूबर का राशन कोटा पहुंचा दिया है।

कमीशन बढ़ाने की मांग

सोमवार को एमपी राशन विक्रेता संघ ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे। भोपाल में संघ पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन दिया।

संघ पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र में पीडीएस दुकानदारों को 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है, जबकि वे इसे बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं।

दूसरे राज्यों में ज्यादा कमीशन का हवाला

उनका दावा है कि बिहार, केरल, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में दुकानदारों को 200 रुपये या उससे अधिक कमीशन मिलता है।