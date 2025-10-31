मेरी खबरें
    Gwalior प्रशासन की नई पहल... कम्युनिटी ग्रुप 'अपना ग्वालियर' से जोड़ा हर वर्ग, प्रदेश भर में लागू होगा यह नवाचार

    MP News: यह ऐसे ग्रुप हैं जिसमें सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक, संगठनों के ग्रुपों के एडमिनों को जोड़ लिया गया है। इसके साथ ही किसी भी ग्रुप में शामिल होना है तो रिक्वेस्ट भेजकर शामिल हुआ जा सकता है। इस कम्युनिटी ग्रुप बनाने का विचार ग्वालियर में पिछले दिनों एससी-एसटी और सर्वण संगठनों के बीच सामने आई टकराव की स्थिति के बाद आया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 06:36:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 06:36:00 PM (IST)
    ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान।

    1. कम्युनिटी ग्रुप 'अपना ग्वालियर' से प्रशासन ने जोड़ा हर वर्ग
    2. जिला प्रशासन ने जनसंपर्क विभाग के सहयोग से तैयार किया
    3. अपना ग्वालियर को प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त ने भी सराहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। समाज और प्रबुद्धजनों से तकनीक के जरिए संवाद कर सौहार्द और सरोकार के लिए ग्वालियर प्रशासन ने नई पहल की है। ग्वालियर में अपना ग्वालियर नाम से समाज व अलग-अलग वर्गों के वाट्सएप ग्रुपों के एडिमनों को जोड़कर कम्युनिटी ग्रुप तैयार किया है। इसमें 90 से अधिक ग्रुप जुड़ चुके हैं।

    यह ऐसे ग्रुप हैं जिसमें सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक, संगठनों के ग्रुपों के एडमिनों को जोड़ लिया गया है। इसके साथ ही किसी भी ग्रुप में शामिल होना है तो रिक्वेस्ट भेजकर शामिल हुआ जा सकता है। इस कम्युनिटी ग्रुप बनाने का विचार ग्वालियर में पिछले दिनों एससी-एसटी और सर्वण संगठनों के बीच सामने आई टकराव की स्थिति के बाद आया।


    कम्युनिटी ग्रुप का रखा था सुझाव

    बता दें कि ग्वालियर में अक्टूबर माह में डा. आंबेडकर को लेकर टिप्पणी का मामला सामने आने के बाद दो वर्ग आमने-सामने की स्थिति में आ गए थे। इस मामले में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को समन्वय के लिए मैदान में उतरना पड़ा। सोशल मीडिया की इसमें काफी भूमिका रही, जिसमें अलग-अलग वर्ग के लोग संदेश भेजते रहे और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। प्रशासन के समन्वय से शांति बरकरार रही। इसके बाद ही कलेक्टर रुचिका चौहान ने जनसंपर्क विभाग के सहयोग से कम्युनिटी ग्रुप का सुझाव रखा और इसमें समाज के सक्रिय ग्रुपों को एक साथ जोड़ने का निर्णय किया गया।

    प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त ने भी सराहा

    अब प्रशासन और जनसंपर्क के अधिकारी सभी प्रमुख ग्रुपों के एडमिनों से सीधे जुड़े हुए हैं। इस अपना ग्वालियर नवाचार को प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त ने भी सराहा है और अन्य जिलों को इसी तरह समाज से संपर्क बनाए रखने के लिए अपनाने की सलाह दी है। डिप्टी डायरेक्टर जनसंपर्क मधु सोलापुरकर ने बताया कि लगातार ग्रुपों को जोड़ा भी जा रहा है और इससे त्वरित समन्वय बनाने में आसानी होगी।

    एडमिन निभाएंगे अहम भूमिका

    अपना ग्रुप ग्वालियर में जो समाज के अलग-अलग वर्ग के ग्रुप जुड़े हैं उनके एडमिन इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। जब भी सुझाव और संवाद की जरूरत प्रशासन को होगी वे एडमिनों के माध्यम से उनके ग्रुपों में संदेश भिजवा सकेंगे। इसके अलावा एडमिन ग्रुप में ऐसे संदेश जो लोकशांति के लिए ठीक नहीं उनके बारे में सूचना दे सकेंगे जिससे गलत इरादे रखने वालों को पहले ही भांप लिया जाएगा।

    ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि समाज के अलग-अलग वर्गों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने के लिए अपना ग्वालियर ग्रुप बनाया गया है। इसमें शहर के नागरिक अहम अवसरों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकेंगे। जनसंपर्क विभाग के सहयोग से इसे बनाया गया है।

