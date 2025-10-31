Gwalior प्रशासन की नई पहल... कम्युनिटी ग्रुप 'अपना ग्वालियर' से जोड़ा हर वर्ग, प्रदेश भर में लागू होगा यह नवाचार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। समाज और प्रबुद्धजनों से तकनीक के जरिए संवाद कर सौहार्द और सरोकार के लिए ग्वालियर प्रशासन ने नई पहल की है। ग्वालियर में अपना ग्वालियर नाम से समाज व अलग-अलग वर्गों के वाट्सएप ग्रुपों के एडिमनों को जोड़कर कम्युनिटी ग्रुप तैयार किया है। इसमें 90 से अधिक ग्रुप जुड़ चुके हैं।

यह ऐसे ग्रुप हैं जिसमें सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक, संगठनों के ग्रुपों के एडमिनों को जोड़ लिया गया है। इसके साथ ही किसी भी ग्रुप में शामिल होना है तो रिक्वेस्ट भेजकर शामिल हुआ जा सकता है। इस कम्युनिटी ग्रुप बनाने का विचार ग्वालियर में पिछले दिनों एससी-एसटी और सर्वण संगठनों के बीच सामने आई टकराव की स्थिति के बाद आया।