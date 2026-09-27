एमपी में 10 हजार शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती... TET के बाद आ सकती है प्रमोशन की पहली सूची

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्राचार्यों के 72,901 पद रिक्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 3.38 लाख स्वीकृत पदों में करीब 2.65 लाख पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। विभाग में फिलहाल करीब 10 हजार पद शिक्षकों के पद खाली हैं। मार्च 2027 तक लगभग आठ हजार शिक्षकों के सेवानिवृत्त होंगे। इससे रिक्त पदों की संख्या करीब 18 हजार हो जाएगी।

वहीं 30 हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति होने पर उनके वर्तमान पद भी खाली होंगे। इन दोनों स्थितियों को मिलाकर अगले साल करीब 48 हजार पदों पर भर्ती की स्थिति बन सकती है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का कहना है कि करीब 10 हजार शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।