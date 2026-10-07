MP में 48 लाख रजिस्ट्रियों पर ब्रेक, स्वामित्व योजना में पटवारियों का इनकार, 3800 करोड़ की योजना उलझी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गांवों की आबादी भूमि पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना अब पटवारियों के विरोध में उलझ गई है। पिछले 20 दिन से पटवारी इस योजना की रजिस्ट्री कराने से इनकार कर रहे हैं। मंगलवार को भदभदा स्थित सहयाद्री परिसर में पटवारी संघ के जिलाध्यक्षों की बैठक में भी रजिस्ट्री के निष्पादक की भूमिका नहीं निभाने का फैसला दोहराया गया। संघ के इस रुख से प्रदेशभर में करीब 48 लाख रजिस्ट्रियों पर ब्रेक लग गया है।

करीब 50 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री की है तैयारी सरकार करीब 50 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री कराने की तैयारी कर रही है, जिस पर 3800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। मप्र पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल और प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन सैनी ने कहा कि संघ ने इस मामले में कानूनी सलाह ली है। पटवारियों को निष्पादक की भूमिका से हटाए जाने के बाद ही वे रजिस्ट्री का काम करेंगे। संघ का तर्क है कि लीज डीड में पटवारी का नाम शामिल होने से भविष्य में जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद होने पर उन्हें भी कोर्ट में पक्षकार बनाया जा सकता है।