अंजली तोमर, भोपाल। रेलवे लाइन के नीचे बने कम ऊंचाई और कम चौड़ाई वाले अंडरपास अब किसानों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। किसान अपने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य बड़ी कृषि मशीनरी आसानी से खेतों तक ले जा सकेंगे। इसके लिए रेलवे अंडरपास की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ाने के साथ बारिश के पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करने पर जोर दिया जा रहा है।

होशंगाबाद (नर्मदापुरम) के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने अक्टूबर 2026 में जबलपुर में आयोजित पश्चिम मध्य रेलवे की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे समस्याओं के साथ अंडरपास, ओवरब्रिज और यात्री सुविधाओं से जुड़े विषयों पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था।

पहले की तुलना में 1.5 से 2 मीटर अधिक होगी ऊंचाई पहले कई स्थानों पर अंडरपास की ऊंचाई करीब 3.5 से 4 मीटर और चौड़ाई लगभग पांच मीटर तक होती थी। इससे ऊंचे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी को निकालने में परेशानी होती थी। किसानों को मशीनरी लेकर दूसरे रास्तों से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब अंडरपास में कम से कम 5.5 मीटर ऊंचाई रखने पर जोर है। यानी पहले की तुलना में करीब 1.5 से 2 मीटर अधिक ऊंचाई मिलेगी। वहीं, दो लेन वाले अंडरपास की चौड़ाई 10 से 12 मीटर तक रखने का प्रावधान है। इससे बड़े वाहनों की आवाजाही आसान होगी और आमने-सामने से आने वाले वाहनों को भी पर्याप्त जगह मिल सकेगी।