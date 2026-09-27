शिक्षक-कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, DPI का 'समाधान शिविर', पेंशन और प्रमोशन की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निपटारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) आयुक्त ने शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान हेतु रविवार को समाधान शिविर का आयोजन किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन, क्रमोन्नति, पेंशन, अवकाश और अन्य समस्याओं की जानकारी गूगल फार्म के जरिये सीधे अपलोड करने के लिए कहा गया है।

प्रकरणों की आयुक्त स्तर पर की जाएगी समीक्षा इन प्रकरणों की आयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारियों से समाधान की रिपोर्ट ली जाएगी। डीपीआई ने सभी जिलों में समस्या समाधान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान संबंधित कर्मचारियों और शिक्षकों को जिला कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।