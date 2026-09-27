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शिक्षक-कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, DPI का 'समाधान शिविर', पेंशन और प्रमोशन की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निपटारा

इन प्रकरणों की आयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारियों से समाधान की रिपोर्ट ली जाएगी। डीपीआई ने सभी जिलों में समस्या समाधान शिविर आय...और पढ़ें

By Anjali raiEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 09:37:20 AM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 09:37:20 AM (IST)
शिक्षक-कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, DPI का 'समाधान शिविर', पेंशन और प्रमोशन की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निपटारा
DPI के 'समाधान शिविर' में पेंशन और प्रमोशन की समस्याओं का होगा निपटारा (फाइल फोटो)

HighLights

  1. शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं के लिए समाधान शिविर आज
  2. गूगल फार्म से सीधे दर्ज कर सकेंगे वेतन
  3. पेंशन और क्रमोन्नति से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) आयुक्त ने शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान हेतु रविवार को समाधान शिविर का आयोजन किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन, क्रमोन्नति, पेंशन, अवकाश और अन्य समस्याओं की जानकारी गूगल फार्म के जरिये सीधे अपलोड करने के लिए कहा गया है।

प्रकरणों की आयुक्त स्तर पर की जाएगी समीक्षा

इन प्रकरणों की आयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारियों से समाधान की रिपोर्ट ली जाएगी। डीपीआई ने सभी जिलों में समस्या समाधान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान संबंधित कर्मचारियों और शिक्षकों को जिला कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।


शिविर में लंबित पेंशन, अवकाश, वेतनमान, क्रमोन्नति, समयमान-वेतनमान, विभागीय जांच, निलंबन और दंड से जुड़े मामलों का निराकरण किया जाएगा।

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जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा गया है। शिविर में निराकृत और लंबित प्रकरणों का विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाएगा। शासन स्तर पर भी लंबित प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जा रही है। आयुक्त कार्यालय अब जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समाधान की स्थिति की निगरानी करेगा।