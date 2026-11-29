डिजिटल डेस्क, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने समान नागरिक संहिता (UCC), विवाह और बच्चों की संख्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में अब चार पत्नियों और 25 बच्चों वाला चलन बंद होने जा रहा है और कानून की नजर में सभी के लिए एक ही नियम लागू होगा। इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370, राम मंदिर और हिंदू एकता जैसे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी।

एक कानून की वकालत, बोले- दो शादी की तो जाना पड़ेगा जेल खंडवा की सभा को संबोधित करते हुए रामेश्वर शर्मा ने विवाह के नियमों में एकरूपता पर जोर दिया। उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि अब रामेश्वर भी एक ही शादी करेगा और अब्दुल्ला भी एक ही करेगा। यदि किसी ने दूसरी शादी की, तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी।

उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिल चुकी है और सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने मंच से संकेत देते हुए कहा कि प्रदेश में एकता का नया सूत्र तैयार हो रहा है और आने वाले समय में इसके बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हवाला अपने वक्तव्य को राजनीतिक के साथ-साथ संवैधानिक कसौटी पर भी सही ठहराते हुए विधायक शर्मा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि वे बाबा साहब अंबेडकर को साक्षी मानकर यह बात कह रहे हैं कि देश के हर नागरिक के लिए कानून बराबर होना चाहिए। चाहे बात परिवार की हो या बच्चों की संख्या की, नियम सबके लिए एक समान तय किए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस विचार के पक्ष में खड़ी है।