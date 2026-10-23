पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर, अब घर बैठे बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, ₹70 शुल्क में होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

अंजली तोमर, नईदुनिया, भोपाल। नवंबर आते ही पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की चिंता सताने लगती है। खासकर बुजुर्गों और चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनरों के लिए बैंक या पेंशन कार्यालय तक पहुंचना मुश्किल होता है। अब ऐसे पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी।

डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) के माध्यम से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाया जा सकेगा। इसके लिए 70 रुपये शुल्क देना होगा और कोई अतिरिक्त डोरस्टेप चार्ज नहीं लगेगा। एक से 30 नवंबर 2026 तक चलने वाले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) 5.0 अभियान के तहत भोपाल संभाग में 150 पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को जिम्मेदारी दी गई है।

फोन करने पर घर पहुंचेगा पोस्टमैन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पेंशनर डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा के टोल फ्री नंबर 155299 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुरोध के 72 घंटे के भीतर पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक घर पहुंचकर स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस से सत्यापन करेगा। इसके लिए 70 रुपये शुल्क लगेगा। रेलवे और राज्य सरकार के पेंशनर भी लाभ ले सकते हैं। बैंक या पेंशन कार्यालय में जमा करने की जरूरत नहीं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनने के बाद संबंधित पेंशन अथारिटी या बैंक के सर्वर पर जानकारी आनलाइन अपडेट हो जाती है। पेंशनरों को इसकी प्रति जमा करने बैंक या कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र की स्थिति जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/v2.0/ppouser/login पर देख सकते हैं। इससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी।