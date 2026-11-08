भोपाल: किराये पर कार लेकर कर्नाटक में बंद किया GPS, ढाई महीने बाद FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। किराये पर चलाने के नाम पर परिचित से कार ली और बिना अनुमति दूसरे राज्य ले जाकर उसका जीपीएस ट्रैकर बंद कर दिया। अब ढाई महीने से कार मालिक महिला वाहन लौटाने के लिए आरोपित के चक्कर लगा रही है। शाहपुरा पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद सौरभ तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

10 अगस्त से गायब

पुलिस के अनुसार त्रिलंगा स्थित कृष्णा आकृति इंक्लेव निवासी भारती पंडित (56) ने कुछ महीने पहले नीले रंग की कार खरीदी थी। रेंटल एजेंसी के जरिए उनकी पहचान सौरभ से हुई थी। वह कभी-कभी कार किराये पर ले जाता था। तय हुआ था कि वाहन भोपाल में ही रहेगा और इसके लिए अनुबंध किया जाएगा।