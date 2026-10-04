'देश के 60 लाख आंगनबाड़ी वर्कर, आशा और रसोइयों को मिले पक्की नौकरी' भोपाल में जुटे 18 राज्यों ने बुलंद की आवाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आधार नहीं होने या उससे जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी बच्चे को आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति और अन्य अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए। बच्चों के लिए फेस रिकग्निशन, ई-केवायसी और अनिवार्य ऐप जैसी व्यवस्थाओं को बंद किया जाए।

आंगनबाड़ी और स्कूलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य सामग्री से गर्म पका भोजन दिया जाए। बच्चों के भोजन और पोषण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के निजीकरण और व्यावसायीकरण को रोका जाए।

ये प्रमुख मांगें बच्चों के भोजन और पोषण के अधिकार पर आईकफ आश्रम में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन जारी हुए भोपाल घोषणा पत्र में शामिल की गई हैं।

‘आंगनबाड़ी ठीक करो’ अभियान

अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर ‘आंगनबाड़ी ठीक करो’ अभियान चलाने, बच्चों के भोजन के अधिकार पर राज्यों में अधिवेशन आयोजित करने और राष्ट्रीय स्तर पर साझा कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया।

सम्मेलन में 18 राज्यों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, ऑल इंडिया फेडरेशन आफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की महासचिव एआर सिंधु और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा प्रमुख रूप से शामिल हुए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और रसोइयों को मिले कर्मचारी का दर्जा

बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाली 60 लाख से अधिक महिलाओं को कर्मचारी न मानकर केवल स्वयंसेवक माना जा रहा है। इस कारण वे श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले संरक्षण और अधिकारों से वंचित हैं।