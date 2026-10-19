TET News Update: MP में 62 हजार शिक्षकों के हक की लड़ाई तेज, स्कूल शिक्षा सचिव से मिलकर रखेंगे बात

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के करीब 62 हजार पात्र शिक्षकों के भविष्य से जुड़े शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मुद्दे पर रविवार को गांधी भवन में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले, राज्य सरकार की कानूनी कार्रवाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की।

सम्मेलन में शिक्षकों ने टीईटी मामले में प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताई जा रही 10 तकनीकी कमियों को दूर कराने की मांग उठाई। 29 अक्टूबर से पहले होगी चर्चा शिक्षकों का कहना है कि निर्धारित 29 अक्टूबर की समय-सीमा से पहले इन कमियों को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अवकाश समाप्त होने के बाद पहले कार्यदिवस पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात की जाएगी। इस दौरान शिक्षकों के पक्ष और न्यायालय में लंबित मामले को लेकर विभाग के सामने अपनी बात रखी जाएगी।